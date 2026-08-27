Milano 11:36
52.653 -0,44%
Nasdaq 26-ago
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Dow Jones 26-ago
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Londra 11:36
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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 26/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 26/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Sostanziale invarianza per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la seduta con un +0,2%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8578. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,856. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8596.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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