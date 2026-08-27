Analisi Tecnica: EUR/GBP del 26/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Sostanziale invarianza per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la seduta con un +0,2%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,8578. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,856. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8596.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)