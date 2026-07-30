Francia, nel secondo trimestre torna a crescere il PIL (+0,2% t/t, +0,7% a/a)
(Teleborsa) - Torna in territorio positivo la crescita dell'economia francese nel secondo trimestre del 2026. Secondo la lettura preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), il PIL nei tre mesi a giugno avrebbe registrato un aumento dello 0,2%, in linea con il consensus, tornando a crescere dopo il -0,1% del trimestre precedente.
Su base annua, la crescita si attesta allo 0,7% (+0,8% il consensus), dopo il +0,8% indicato nei tre mesi precedenti.
Le spese per consumi delle famiglie hanno segnato una variazione positiva dello 0,4%, superiore alle attese (-0,1%) dopo il +0,3% del trimestre precedente.
(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
```