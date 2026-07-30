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Zona Euro, torna a crescere il PIL nel 2° trimestre

La stima preliminare flash di Eurostat.

Economia, Macroeconomia
Zona Euro, torna a crescere il PIL nel 2° trimestre
(Teleborsa) - Torna a crescere il PIL di Eurolandia nel 2° trimestre 2026. Secondo la stima preliminare flash di Eurostat, il PIL dell'Eurozona dovrebbe essere salito dello 0,4% su base trimestrale dopo il -0,2% del trimestre precedente, superiore anche al +0,2% atteso dagli analisti.

Su base annuale, si stima una variazione positiva dell'1% sopra il +0,5%% del consensus e il +0,3% riportato nel trimestre precedente.

Per l'intera Unione Europea (EU-27) è indicato un aumento dello 0,5% del PIL su trimestre (+0,1% il precedente) e del +1,2% su anno, rispetto al +0,8% precedente.

(Foto: © iloveotto/123RF)
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