Zona Euro, torna a crescere il PIL nel 2° trimestre
La stima preliminare flash di Eurostat.
(Teleborsa) - Torna a crescere il PIL di Eurolandia nel 2° trimestre 2026. Secondo la stima preliminare flash di Eurostat, il PIL dell'Eurozona dovrebbe essere salito dello 0,4% su base trimestrale dopo il -0,2% del trimestre precedente, superiore anche al +0,2% atteso dagli analisti.
Su base annuale, si stima una variazione positiva dell'1% sopra il +0,5%% del consensus e il +0,3% riportato nel trimestre precedente.
Per l'intera Unione Europea (EU-27) è indicato un aumento dello 0,5% del PIL su trimestre (+0,1% il precedente) e del +1,2% su anno, rispetto al +0,8% precedente.
(Foto: © iloveotto/123RF)
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