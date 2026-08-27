Baidu, dal 1° settembre status di quotazione primaria anche a Hong Kong

Completa il dual listing con il Nasdaq

(Teleborsa) - Baidu , colosso tecnologico cinese quotato al Nasdaq, ha annunciato che convertirà il proprio status di quotazione secondaria alla Borsa di Hong Kong in quotazione primaria a partire dal 1° settembre.



La società avrà quindi doppia quotazione primaria sulla Borsa di Hong Kong e sul Nasdaq Global Select Market negli Stati Uniti. La conversione non prevede l'emissione di nuove azioni né attività di raccolta fondi da parte della Società.



Una quotazione primaria anche a Hong Kong fornisce a Baidu una protezione dal rischio di un potenziale delisting negli Stati Uniti, soprattutto in un contesto in cui le relazioni tra Stati Uniti e Cina rimangono tese.



(Foto: Matt Wildbore on Unsplash)

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