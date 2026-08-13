Baidu declassata ad "A-" da Fitch con declino strutturale della pubblicità sui motori di ricerca

(Teleborsa) - Fitch ha declassato il rating di Baidu , colosso tecnologico cinese quotato al Nasdaq, da "A" ad "A-". L'outlook è stabile.



Il downgrade riflette la minore generazione di EBITDA di Baidu a causa del declino strutturale del suo business di pubblicità sui motori di ricerca. L'emergere della ricerca basata sull'intelligenza artificiale e la concorrenza dei chatbot basati sull'AI potrebbero inoltre erodere la monetizzazione di Baidu derivante dal business della ricerca.



L'outlook stabile riflette l'opinione di Fitch secondo cui la società ha l'opportunità di cogliere le opportunità di crescita lungo l'intera catena del valore dell'AI per guidare la ripresa della generazione di EBITDA. Fitch prevede inoltre che la società manterrà una posizione di cassa netta positiva nel medio termine, nonostante maggiori investimenti e rendimenti per gli azionisti.



(Foto: Matt Wildbore on Unsplash)

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