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Borsa: Andamento brillante per Shanghai, in accelerazione dell'1,73%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina la sessione a 3.956,57 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento brillante per Shanghai, in accelerazione dell'1,73%
Shanghai è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,73%), archiviando le contrattazioni a 3.956,57 punti.
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