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/ Borsa: Andamento brillante per Shanghai, in accelerazione dell'1,73%
Borsa: Andamento brillante per Shanghai, in accelerazione dell'1,73%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina la sessione a 3.956,57 punti
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Finanza
27 agosto 2026 - 09.20
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Shanghai è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,73%), archiviando le contrattazioni a 3.956,57 punti.
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