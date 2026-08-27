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Borsa: Chiusura negativa per Milano, in ribasso dell'1,17%
Il FTSE MIB termina a 52.265,12 punti
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Finanza
27 agosto 2026 - 17.39
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Seduta in calo per Milano, che retrocede dell'1,17% e chiude a 52.265,12 punti.
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