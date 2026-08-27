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Borsa: Lieve rialzo per il Dow Jones, in crescita dello 0,36% alle 19:30

Il Dow Jones continua le contrattazioni a 53.657,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per il Dow Jones, in crescita dello 0,36% alle 19:30
L'indice del principale listino USA, in progresso dello 0,36% alle 19:30, tratta a 53.657,2 punti.
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