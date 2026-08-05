Milano 17:35
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Nasdaq 20:26
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Dow Jones 20:26
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Borsa: Bene il Dow Jones, in crescita dello 0,82% alle 19:30

Il Dow Jones allunga a 54.529,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene il Dow Jones, in crescita dello 0,82% alle 19:30
Risultato positivo dello 0,82% per l'indice del principale listino USA alle 19:30, che continua gli scambi a 54.529,71 punti.
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