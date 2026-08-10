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Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,35%

Il FTSE 100 chiude a 10.862,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,35%
Londra mostra un frazionale ribasso dello 0,35% e archivia la seduta a 10.862,5 punti.
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