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Londra 3-ago
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Francoforte 3-ago
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Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,20%

Il FTSE 100 termina a 10.845,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,20%
Londra porta a casa un calo dello 0,20%, con chiusura a 10.845,89 punti.
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