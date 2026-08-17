Milano 17-ago
0 0,00%
Nasdaq 17-ago
29.995 -0,17%
Dow Jones 17-ago
53.460 -0,51%
Londra 17-ago
10.720 -0,28%
Francoforte 17-ago
26.339 -0,38%

Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,28%

Il FTSE 100 chiude a 10.720,3 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,28%
Londra mostra un frazionale ribasso dello 0,28% e archivia la seduta a 10.720,3 punti.
Condividi
```