Europa tonica. A Piazza Affari bene i tech

(Teleborsa) - Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente, che scambiano con un frazionale rialzo. Più cauta la salita per la piazza di Milano dove si sono mossi bene i tech. Tonico il mercato a stelle e strisce, con l' S&P-500 che registra una plusvalenza dello 0,63%: il calo a sorpresa dei posti di lavoro, a luglio, potrebbe indurre la Federal Reserve ad avere più cautela sui tassi di interesse.



Leggera crescita dell' euro / dollaro USA , che sale a quota 1,156. Deciso balzo in alto dell' oro (+2,66%), che raggiunge 4.353,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 78,04 dollari per barile.



Scende lo spread , attestandosi a +74 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,87%.



Tra gli indici di Eurolandia performance modesta per Francoforte , che mostra un moderato rialzo dello 0,69%, resistente Londra , che segna un piccolo aumento dello 0,31%, e poco mosso Parigi , che mostra un +0,17%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 53.717 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share ( Piazza Affari ), che si posiziona a 56.391 punti, in prossimità dei livelli precedenti.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, STMicroelectronics avanza del 3,14%.



DiaSorin avanza dell'1,26%.



Si muove in modesto rialzo Prysmian , evidenziando un incremento dell'1,20%.



Bilancio positivo per Recordati , che vanta un progresso dell'1,14%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Brunello Cucinelli , che ottiene -2,60%.



Sotto pressione Fincantieri , che accusa un calo del 2,57%.



Scivola Nexi , con un netto svantaggio del 2,05%.



In rosso Stellantis , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,66%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, GVS (+9,52%), Revo Insurance (+4,97%), Safilo (+3,33%) e Ferretti (+2,61%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banco Desio , che prosegue le contrattazioni a -4,65%.



Spicca la prestazione negativa di Fiera Milano , che scende del 3,24%.



Cementir scende del 2,77%.

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