Europa tonica. A Piazza Affari bene i tech
(Teleborsa) - Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente, che scambiano con un frazionale rialzo. Più cauta la salita per la piazza di Milano dove si sono mossi bene i tech. Tonico il mercato a stelle e strisce, con l'S&P-500 che registra una plusvalenza dello 0,63%: il calo a sorpresa dei posti di lavoro, a luglio, potrebbe indurre la Federal Reserve ad avere più cautela sui tassi di interesse.
Leggera crescita dell'euro / dollaro USA, che sale a quota 1,156. Deciso balzo in alto dell'oro (+2,66%), che raggiunge 4.353,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 78,04 dollari per barile.
Scende lo spread, attestandosi a +74 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,87%.
Tra gli indici di Eurolandia performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,69%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,31%, e poco mosso Parigi, che mostra un +0,17%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 53.717 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 56.391 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, STMicroelectronics avanza del 3,14%.
DiaSorin avanza dell'1,26%.
Si muove in modesto rialzo Prysmian, evidenziando un incremento dell'1,20%.
Bilancio positivo per Recordati, che vanta un progresso dell'1,14%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Brunello Cucinelli, che ottiene -2,60%.
Sotto pressione Fincantieri, che accusa un calo del 2,57%.
Scivola Nexi, con un netto svantaggio del 2,05%.
In rosso Stellantis, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,66%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, GVS (+9,52%), Revo Insurance (+4,97%), Safilo (+3,33%) e Ferretti (+2,61%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banco Desio, che prosegue le contrattazioni a -4,65%.
Spicca la prestazione negativa di Fiera Milano, che scende del 3,24%.
Cementir scende del 2,77%.
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