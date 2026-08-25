Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini

(Teleborsa) - Avvio in rialzo per il FTSE MIB , al pari delle principali Borse Europee in una settimana ricca di eventi determinanti per i mercati. Gli investitori valutano l’ultima campagna di pressione di Washington contro l’Iran: ieri in conferenza stampa il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha avvertito i Paesi che intrattengono rapporti commerciali con Teheran che potrebbero essere soggetti a sanzioni secondarie, mentre l’amministrazione ha delineato quella che ha definito una "D-Day economica" contro l’Iran. Dopo il forte calo di ieri, i prezzi del petrolio sono in flessione, con il Brent sotto i 90 dollari al barile e il WTI sotto gli 85.



Sul fronte macro, intanto, il PIL della Germania è cresciuto dello 0,3% nel secondo trimestre del 2026 rispetto al primo trimestre (quando aveva segnato +0,4%). Il dato è leggermente al di sopra della stima preliminare dello 0,2%. Su base tendenziale il Pil sale dell'1,0% contro la stima precedente di +0,9% e il +0,7% del primo trimestre.



Resta sotto pressione il settore tecnologico e l'attenzione su Nvidia , che dovrebbe comunicare i risultati del secondo trimestre dell’anno fiscale 2027 dopo la chiusura dei mercati di mercoledì. Le previsioni del produttore di chip saranno attentamente monitorate per verificare se la massiccia spesa in infrastrutture per l’intelligenza artificiale rimanga giustificata.



In settimana focus anche sui dati sull’inflazione USA dei consumi personali (PCE) di luglio, un indicatore chiave per la Federal Reserve.



Giovedì prenderà il via il simposio annuale di Jackson Hole, con il presidente della Fed Kevin Warsh che dovrebbe intervenire venerdì, offrendo potenzialmente indizi sul percorso dei tassi di interesse.



L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,166. L' Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,26%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 84,26 dollari per barile, in calo dello 0,88%.



Invariato lo spread , che si posiziona a +82 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,06%.



Tra le principali Borse europee resistente Francoforte , che segna un piccolo aumento dello 0,42%, sostanzialmente invariato Londra , che riporta un moderato +0,12%, e Parigi avanza dello 0,46%.



Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,64%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 55.485 punti.



In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,6%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,29%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, denaro su Prysmian , che registra un rialzo del 3,74%.



Bilancio decisamente positivo per STMicroelectronics , che vanta un progresso dell'1,78%.



Buona performance per Tenaris , che cresce dell'1,74%.



Si muove in modesto rialzo Saipem , evidenziando un incremento dell'1,35%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferrari , che prosegue le contrattazioni a -1,77%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Alerion Clean Power (+2,42%), Carel Industries (+2,41%), LU-VE Group (+2,40%) e Technoprobe (+2,37%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Safilo , che prosegue le contrattazioni a -1,39%.



Discesa modesta per Reply , che cede un piccolo -0,9%.



Pensosa Garofalo Health Care , con un calo frazionale dello 0,71%.



Tentenna El.En , con un modesto ribasso dello 0,60%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso:



Martedì 25/08/2026

08:00 Germania: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,4%)

08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 87 punti; preced. 86 punti)

09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. 7%)

10:00 Germania: Indice IFO (atteso 87,3 punti; preced. 86,6 punti)

15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,9%; preced. 1,6%).

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