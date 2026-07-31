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Piccoli passi per Piazza Affari, mentre Eurolandia festeggia

Commento, Finanza, Spread
Piccoli passi per Piazza Affari, mentre Eurolandia festeggia
(Teleborsa) - Avvio in denaro per la Borsa di Milano, in linea con il resto dell'Europa, sostenuta dai settori tecnologici dopo che i solidi risultati trimestrali e le robuste prospettive di spesa in conto capitale di Microsoft e Amazon hanno contribuito ad allentare le intense preoccupazioni riguardo ai costi elevati e alle valutazioni eccessive nel settore dell’AI.

Sul fronte internazionale, Trump ha annunciato uno "storico accordo" per il disarmo di Hamas e la Bance del Giappone ha lasciato i tassi d'interesse fermi all'1%.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,152. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,60%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 82,37 dollari per barile, con un calo dell'1,46%.

Torna a scendere lo spread, attestandosi a +79 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,95%.

Tra i listini europei bilancio decisamente positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,88%, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,64%, e buona performance per Parigi, che cresce dello 0,83%.

Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,67%; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 55.096 punti.

In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+1,33%); sulla stessa tendenza, sale il FTSE Italia Star (+1,36%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Amplifon (+8,10%), Prysmian (+4,01%), STMicroelectronics (+3,83%) e Fincantieri (+2,50%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Campari, che prosegue le contrattazioni a -1,67%.

Tentenna Enel, con un modesto ribasso dell'1,43%.

Giornata fiacca per Ferrari, che segna un calo dello 0,54%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Technoprobe (+6,61%), Banco Desio (+3,52%), Caltagirone SpA (+3,47%) e Carel Industries (+3,18%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Italmobiliare, che ottiene -1,96%.

Piccola perdita per CIR, che scambia con un -0,95%.

Tentenna D'Amico, che cede lo 0,79%.

Sostanzialmente debole Technogym, che registra una flessione dello 0,71%.
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