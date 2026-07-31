Piccoli passi per Piazza Affari, mentre Eurolandia festeggia

(Teleborsa) - Avvio in denaro per la Borsa di Milano
, in linea con il resto dell'Europa, sostenuta dai settori tecnologici
dopo che i solidi risultati trimestrali e le robuste prospettive di spesa in conto capitale di Microsoft
e Amazon
hanno contribuito ad allentare le intense preoccupazioni riguardo ai costi elevati e alle valutazioni eccessive nel settore dell’AI.
Sul fronte internazionale, Trump
ha annunciato uno "storico accordo" per il disarmo di Hamas
e la Bance del Giappone
ha lasciato i tassi d'interesse fermi all'1%
.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,152. Prevale la cautela sull'oro
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,60%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 82,37 dollari per barile, con un calo dell'1,46%.
Torna a scendere lo spread
, attestandosi a +79 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,95%. Tra i listini europei
bilancio decisamente positivo per Francoforte
, che vanta un progresso dello 0,88%, si muove in modesto rialzo Londra
, evidenziando un incremento dello 0,64%, e buona performance per Parigi
, che cresce dello 0,83%.
Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,67%; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 55.096 punti.
In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+1,33%); sulla stessa tendenza, sale il FTSE Italia Star
(+1,36%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Amplifon
(+8,10%), Prysmian
(+4,01%), STMicroelectronics
(+3,83%) e Fincantieri
(+2,50%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Campari
, che prosegue le contrattazioni a -1,67%.
Tentenna Enel
, con un modesto ribasso dell'1,43%.
Giornata fiacca per Ferrari
, che segna un calo dello 0,54%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Technoprobe
(+6,61%), Banco Desio
(+3,52%), Caltagirone SpA
(+3,47%) e Carel Industries
(+3,18%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Italmobiliare
, che ottiene -1,96%.
Piccola perdita per CIR
, che scambia con un -0,95%.
Tentenna D'Amico
, che cede lo 0,79%.
Sostanzialmente debole Technogym
, che registra una flessione dello 0,71%.