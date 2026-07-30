RedFish Listing Partners, perfezionata l'emissione di due bond per 3,5 milioni di euro

(Teleborsa) - RedFish Listing Partners, holding di partecipazioni quotata sulla Borsa di Dusseldorf, ha perfezionato l'emissione dei titoli obbligazionari relativi ai due nuovi bond per un controvalore complessivo pari a 3,5 milioni di euro, destinati a sostenere la strategia di sviluppo della società, future operazioni di investimento e lo sviluppo del software innovativo proprietario.



Nel dettaglio, il primo bond, denominato "RedFish Listing Partners S.p.A. - 6% Eur 2026-2031 – ISIN IT0005712382", ha visto sottoscrizioni per complessivi 1,6 milioni di euro su un ammontare massimo complessivo, per tutte le tranche, di 3 milioni di euro, una durata di cinque anni, una cedola lorda del 6% con pagamento mensile, e un investimento minimo pari a 10.000 euro.



Il secondo bond, denominato "RedFish Listing Partners S.p.A. - Zero Coupon Euro 2026-2027 – ISIN IT0005712564", ha visto sottoscrizioni per complessivi 1,96 milioni di euro su un ammontare massimo di 2,5 milioni di euro, una durata fino al 30 giugno 2027, un rendimento implicito lordo del 5% e un investimento minimo pari a 5.000 euro.



Le risorse raccolte saranno destinate a supportare operazioni di acquisizione di nuove società tra cui l'investimento in IPO di Giunti Psychometrics Holding .

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