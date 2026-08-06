Pasquarelli Auto acquista ramo d'azienda di V.I.V.A. - Brescia Diesel per 1,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Pasquarelli Auto , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella vendita di autovetture e veicoli commerciali nuovi e usati, ha perfezionato l'acquisizione di un ramo d'azienda di V.I.V.A. - Brescia Diesel, storica realtà di riferimento nelle province di Brescia e Milano per la vendita, il noleggio e l'assistenza di veicoli commerciali. Attraverso questa acquisizione, Pasquarelli Auto amplia significativamente la propria presenza commerciale nell'area metropolitana di Milano grazie a una struttura di circa 7.000 mq a Caleppio di Settala, rafforzando la propria capacità di servire clienti privati, professionisti e aziende in uno dei territori economicamente più strategici del Paese.



L'operazione consente inoltre di ampliare ulteriormente il portafoglio marchi con l'ingresso di Jeep, oltre al subentro nelle attività di vendita e assistenza dei marchi Fiat, Peugeot, Citroën, Abarth e Fiat Professional, consolidando l'offerta commerciale e la copertura di segmenti chiave del mercato. Nell'Operazione rientrano altresì i rapporti con il personale impiegato nella sede, i contratti di locazione e i rapporti di agenzia in essere alla data del closing, garantendo continuità operativa e valorizzazione delle competenze presenti sul territorio.



L'operazione è stata perfezionata per un corrispettivo pari a 1,5 milioni di euro, di cui 0,6 milioni di euro corrisposti al closing e la restante quota da versare in due tranche di pari importo, rispettivamente a 6 e 18 mesi. Il prezzo è stato determinato in base al valore delle attività e delle passività (sostanzialmente nulle) afferenti al ramo d'azienda alla data del 30 giugno 2026.



"Milano rappresenta il mercato automotive più importante e competitivo d'Italia - ha commentato l'AD Marco Pasquarelli - Essere sempre più presenti e strutturati in questo territorio significa rafforzare il ruolo di Pasquarelli Auto tra i principali operatori nazionali del settore. Questa acquisizione amplia il nostro portafoglio marchi, aumenta la nostra capacità di presidio commerciale e ci permette di cogliere nuove opportunità di crescita in un'area ad altissimo potenziale".

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