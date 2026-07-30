Commercialisti: insediato nuovo Consiglio di Disciplina Nazionale

(Teleborsa) - Si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio di disciplina nazionale dei commercialisti. Dell’organismo fanno parte quattro donne e sette uomini. A guidarlo, in qualità di presidente, sarà Vito Montanaro, dell’Ordine di Taranto, mentre la carica di segretaria sarà ricoperta da Giorgia Salardi, presidente dell’Ordine di Mantova.



Con loro entrano a far parte della squadra i tre consiglieri nazionali dei commercialisti Cristina Bertinelli, Gian Alberto Mangiante e Liliana Smargiassi, nonché Carlo Bernardocchi (Odcec Verona), Daniele Gibellieri (Odcec Ascoli Piceno), Stefania Manzoli (Odcec Rovigo), Vincenzo Morelli (Odcec Vibo Valentia), Alberto Muciaccia (Odcec Trani) e Carmine Santangelo (Odcec Vallo della Lucania).



Componenti supplenti sono Nadia Asara (Odcec Tempio Pausania), Antonio Maria Checcarelli (Odcec Perugia e Spoleto) e Giuseppina Colaiacovo (Odcec Larino).



La nomina è avvenuta nel corso della seduta dello scorso 15 luglio del Consiglio nazionale dei commercialisti, presieduto da Elbano de Nuccio.

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