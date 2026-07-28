Guidotti Ships si quota su EGM. L'AD Guidotti: piano industriale chiaro ed ambizioso

Guidotti Ships

Euronext

(Teleborsa) -, operatore specializzato nei servizi marittimi nel Mediterraneo, ha, il mercato di Borsa italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. La società, che rappresenta la cinquantatreesima quotazione sunel 2026, opera in quattro linee di business - assistenza offshore, marine survey, servizi antinquinamento e trasporto passeggeri stagionale - attraverso una flotta proprietaria di unità multifunzionali con attività a ciclo continuo.In occasione del primo giorno di negoziazione,di Guidotti Ships, ha dichiarato: "L'azienda è frutto di due percorsi diversi: quello di un padre che usciva da una storia di sette generazioni di armatori specializzati in barche da pesca, e quello di un figlio che, lasciando la vita da ufficiale della Marina Militare, ha iniziato a percorrere una nuova avventura. L'attività è nata nel 2000 a Termoli inizialmente come supporto alle piattaforme oil & gas, per poi espandersi con le ricerche marine, i servizi anti-inquinamento e il trasporto passeggeri, sviluppandosi quindi in questi quattro settori fondamentali per tutto il mondo marittimo".L'amministratore delegato ha poi proseguito illustrando la struttura operativa e finanziaria attuale: "Attualmentee operiamo nell'ambito del Mediterraneo, dal Canale di Sicilia al Nord Adriatico e al Tirreno. Abbiamo avuto un ottimo percorso nel periodo 2022-2025 con buoni fatturati ma soprattutto con importanti EBITDA, elementi che ci hanno condotto verso questo percorso in Borsa".In merito agli scopi della quotazione e alle prospettive future, Guidotti ha dichiarato: "Il percorso in Borsa ha, che abbiamo già riscontrato da subito. Siamo molto ambiziosi, abbiamo un piano industriale molto chiaro e abbiamo raccolto la fiducia di investitori importanti. Ci sentiamo responsabili e porteremo avanti la nostra attività con coerenza e trasparenza. Con la raccolta, oltre ad attrezzare navi per la ricerca marina nel nearshore, per poi proseguire con progetti importanti come nuove costruzioni per i campi eolici offshore e attività varie. Devo ringraziare la mia famiglia, mio padre e mia madre che hanno impostato la rotta fin dall'inizio, oltre a mia moglie, mia figlia e mia sorella, e tutti i nostri equipaggi e le persone dell'ufficio. Quello della quotazione in Borsa è solo il primo passaggio ma ce ne saranno tanti altri, siamo già pronti a partire".Il prezzo di collocamento e` stato di 2,30 euro per azione, cone una capitalizzazione di mercato alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 17,9 milioni. Smart Capital e VSL Club entrano nel capitale in qualita` di anchor investor, investendo nell'ambito del collocamento ciascuno circa 2 milioni di euro e deterranno ciascuno l'11,2% del capitale sociale (6% dei diritti di voto).