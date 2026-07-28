Guidotti Ships si quota su EGM. L'AD Guidotti: piano industriale chiaro ed ambizioso

(Teleborsa) - Guidotti Ships
, operatore specializzato nei servizi marittimi nel Mediterraneo, ha debuttato su Euronext Growth Milan (EGM)
, il mercato di Borsa italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. La società, che rappresenta la cinquantatreesima quotazione su Euronext
nel 2026, opera in quattro linee di business - assistenza offshore, marine survey, servizi antinquinamento e trasporto passeggeri stagionale - attraverso una flotta proprietaria di unità multifunzionali con attività a ciclo continuo.
In occasione del primo giorno di negoziazione, Domenico Guidotti, presidente e amministratore delegato
di Guidotti Ships, ha dichiarato: "L'azienda è frutto di due percorsi diversi: quello di un padre che usciva da una storia di sette generazioni di armatori specializzati in barche da pesca, e quello di un figlio che, lasciando la vita da ufficiale della Marina Militare, ha iniziato a percorrere una nuova avventura. L'attività è nata nel 2000 a Termoli inizialmente come supporto alle piattaforme oil & gas, per poi espandersi con le ricerche marine, i servizi anti-inquinamento e il trasporto passeggeri, sviluppandosi quindi in questi quattro settori fondamentali per tutto il mondo marittimo".
L'amministratore delegato ha poi proseguito illustrando la struttura operativa e finanziaria attuale: "Attualmente contiamo su 12 imbarcazioni
e operiamo nell'ambito del Mediterraneo, dal Canale di Sicilia al Nord Adriatico e al Tirreno. Abbiamo avuto un ottimo percorso nel periodo 2022-2025 con buoni fatturati ma soprattutto con importanti EBITDA, elementi che ci hanno condotto verso questo percorso in Borsa".
In merito agli scopi della quotazione e alle prospettive future, Guidotti ha dichiarato: "Il percorso in Borsa ha tra i primi obiettivi la credibilità, la visibilità e soprattutto un miglioramento della struttura aziendale
, che abbiamo già riscontrato da subito. Siamo molto ambiziosi, abbiamo un piano industriale molto chiaro e abbiamo raccolto la fiducia di investitori importanti. Ci sentiamo responsabili e porteremo avanti la nostra attività con coerenza e trasparenza. Con la raccolta abbiamo già individuato le prime navi e imbarcazioni da riconvertire
, oltre ad attrezzare navi per la ricerca marina nel nearshore, per poi proseguire con progetti importanti come nuove costruzioni per i campi eolici offshore e attività varie. Devo ringraziare la mia famiglia, mio padre e mia madre che hanno impostato la rotta fin dall'inizio, oltre a mia moglie, mia figlia e mia sorella, e tutti i nostri equipaggi e le persone dell'ufficio. Quello della quotazione in Borsa è solo il primo passaggio ma ce ne saranno tanti altri, siamo già pronti a partire".
Il prezzo di collocamento e` stato di 2,30 euro per azione, con raccolta complessiva di circa 6,4 milioni
e una capitalizzazione di mercato alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 17,9 milioni. Smart Capital e VSL Club entrano nel capitale in qualita` di anchor investor, investendo nell'ambito del collocamento ciascuno circa 2 milioni di euro e deterranno ciascuno l'11,2% del capitale sociale (6% dei diritti di voto).(Foto: Il team di Guidotti Ships insieme agli Advisor durante la IPO)