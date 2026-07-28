Guidotti Ships, balzo del 41,7% al debutto su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) - Guidotti Ships , operatore specializzato nei servizi marittimi offshore nel Medio Adriatico, attivo nei settori dell'assistenza offshore, marine survey, pollution response e del trasporto passeggeri stagionale, ha registrato un rialzo del 41,74% al debutto sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.



Le azioni hanno aperto le negoziazioni dopo le 16, rimanendo sospesa per eccesso di rialzo fino a quell'ora, ad un prezzo pari a 3,40 euro per azione (+47,8% circa rispetto al prezzo di offerta), toccato un massimo di 3,44 euro e hanno chiuso a 3,26 euro.



La raccolta complessiva è stata pari a circa 6,4 milioni di euro, a fronte di un collocamento di complessive 2.784.000 azioni ordinarie e di una capitalizzazione di mercato alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 17,9 milioni, calcolata sulla base del prezzo di collocamento e considerando sia le azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, sia le azioni a voto plurimo e le Price Adjustment Shares.



Considerando solo le azioni ammesse a quotazione, il balzo odierno porta la capitalizzazione a 20,5 milioni di euro.



Smart Capital e VSL Investment & Advisory, in qualità di anchor investor, hanno investito nell'ambito del collocamento circa 2 milioni ciascuno e detengono ciascuno l'11,2% del capitale sociale (6,0% dei diritti di voto). Il mercato, includendo le partecipazioni degli anchor investor, detiene una quota pari al 35,8% del capitale sociale (19,2% dei diritti di voto), con un flottante del 13,4% del capitale sociale (7,2% dei diritti di voto).



"L'approdo su Euronext Growth Milan rappresenta un passo importante nel percorso di crescita di Guidotti Ships e rafforza ulteriormente il nostro ruolo nei servizi offshore, di ricerca marina e di supporto tecnico - ha detto l'AD Domenico Guidotti - Il mercato ha accolto con fiducia la nostra proposta di business e la quotazione ci consente ora di accelerare gli investimenti, ampliare la flotta e sviluppare nuovi servizi, garantendo sempre qualità, sicurezza e affidabilità ai nostri partner nazionali e internazionali".

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