Londra: andamento sostenuto per London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che gestisce la Borsa di Londra , che avanza bene del 2,14%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a London Stock Exchange Group rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario attuale di London Stock Exchange Group mostra un allentamento della trendline al test del supporto 87,38 sterline. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 89,5. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 86,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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