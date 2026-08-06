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Londra: andamento sostenuto per London Stock Exchange Group

Migliori e peggiori
Londra: andamento sostenuto per London Stock Exchange Group
(Teleborsa) - Bene la società che gestisce la Borsa di Londra, con un rialzo dell'1,83%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di London Stock Exchange Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 86,81 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 88,65. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 90,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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