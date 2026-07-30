Londra: in calo London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Ribasso per la società che gestisce la Borsa di Londra , che presenta una flessione del 2,83%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di London Stock Exchange Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di London Stock Exchange Group mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 90,52 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 88,34. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 92,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```