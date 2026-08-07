Londra: brillante l'andamento di London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Bene la società che gestisce la Borsa di Londra , con un rialzo del 2,97%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di London Stock Exchange Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso London Stock Exchange Group rispetto all'indice.





Lo status tecnico di London Stock Exchange Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 91,14 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 88,12. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 94,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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