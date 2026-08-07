Londra: brillante l'andamento di London Stock Exchange Group
(Teleborsa) - Bene la società che gestisce la Borsa di Londra, con un rialzo del 2,97%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di London Stock Exchange Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso London Stock Exchange Group rispetto all'indice.
Lo status tecnico di London Stock Exchange Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 91,14 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 88,12. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 94,16.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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