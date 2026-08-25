Lettura rialzista per Aena
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Balza in avanti il gestore degli aeroporti spagnolo, tra i titoli dell'indice Ibex 35, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,19%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Aena disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 27,24 Euro, con stop loss stimato a quota 25,77 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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