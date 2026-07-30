Madrid: brillante l'andamento di Aena

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gestore degli aeroporti spagnolo , che tratta in utile del 2,28% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aena evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Aena rispetto all'indice.





Analizzando lo scenario di Aena si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 26,42 Euro. Prima resistenza a 27,14. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 25,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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