New York: al centro degli acquisti Salesforce

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 18,16%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Salesforce mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +17,89%, rispetto a -0,09% dell' indice americano ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 248,1 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 233,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 224,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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