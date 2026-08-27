New York: al centro degli acquisti Salesforce
(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 18,16%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Salesforce mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +17,89%, rispetto a -0,09% dell'indice americano).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 248,1 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 233,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 224,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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