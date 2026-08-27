New York: amplia l'ascesa Adobe Systems

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di Photoshop e Acrobat , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,19%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Adobe Systems mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,58%, rispetto a +0,29% dell' indice del basket statunitense ).





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Adobe . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 294,9 USD, con il supporto più immediato individuato in area 282,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 273,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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