Milano 17:35
52.265 -1,17%
Nasdaq 20:44
29.513 +0,99%
Dow Jones 20:44
53.538 +0,14%
Londra 17:35
10.793 -0,79%
Francoforte 17:37
26.367 +0,31%

New York: in bella mostra Adobe Systems

Migliori e peggiori, In breve
New York: in bella mostra Adobe Systems
Brilla il produttore di Photoshop e Acrobat, che passa di mano con un aumento del 6,19%.
Condividi
```