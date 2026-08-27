New York: peggiora Generac Holdings
(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda che produce generatori di energia elettrica, che soffre con un calo del 4,68%.
L'andamento di Generac Holdings nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le tendenza di medio periodo di Generac Holdings si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 205,8 USD. Supporto stimato a 192,2. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 219,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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