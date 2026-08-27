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New York: peggiora Generac Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: peggiora Generac Holdings
Ribasso scomposto per l'azienda che produce generatori di energia elettrica, che esibisce una perdita secca del 4,68% sui valori precedenti.
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