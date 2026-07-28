Aste BTP e BTPei, collocati 5,5 miliardi di euro con rendimenti in aumento

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 5,5 miliardi di euro di BTP e BTPei nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 28 luglio 2026.



In particolare, sono stati collocati 1,25 miliardi di euro del BTP 2,2% 2 anni scadenza 28-02-2028, per cui la domanda ha superato i 2,37 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,90. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 2,92%, ovvero 18 punto base superiori a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 24 giugno 2026.



Sono stati collocati 1,25 miliardi di euro del BTP 0,5% 7 anni scadenza 15-07-2028, per cui la domanda ha superato i 2,24 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,79. Il rendimento lordo si è assestato al 2,89%.



Sono stati collocati 3 miliardi di euro del BTPei 2% 10 anni scadenza 15-02-2037, per cui la domanda ha superato i 4,33 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,44. Il rendimento lordo si è assestato al 2,04%.

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