Appuntamenti macroeconomici del 27 agosto 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 27/08/2026
08:00 Germania: Indice GFK (atteso -29,5 punti; preced. -29,6 punti)
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,6%)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,3%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 208K unità; preced. 206K unità)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 16 Mld piedi cubi)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
```