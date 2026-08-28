Milano 9:11
52.761 +0,95%
Nasdaq 27-ago
29.642 0,00%
Dow Jones 27-ago
53.569 +0,20%
Londra 9:11
10.825 +0,30%
26.499 +0,50%

Acquisto per Puma

Finanza
Acquisto per Puma
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Vigoroso rialzo per Puma, tra i titoli dell'indice MDAX, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,08%.


Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 26,02 Euro, con stop loss calcolato a quota 24,02 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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