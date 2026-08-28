Milano 9:12
52.758 +0,94%
Nasdaq 27-ago
29.642 0,00%
Dow Jones 27-ago
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Londra 9:12
10.824 +0,29%
26.503 +0,52%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 27/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 27/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,01%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,8577, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,8559. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8595.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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