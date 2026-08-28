Analisi Tecnica: EUR/GBP del 27/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,01%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,8577, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,8559. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8595.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)