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Borsa: Il Dow Jones avanza dello 0,61% alle 19:30

Il Dow Jones scambia a 52.527,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Dow Jones avanza dello 0,61% alle 19:30
L'indice del principale listino americano riporta un modesto guadagno dello 0,61%, chiudendo a 52.527,01 punti alle 19:30.
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