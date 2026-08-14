“Crescere nei piccoli Comuni”: 50 milioni per bambini, famiglie e comunità

(Teleborsa) - Uno stanziamento di 50 milioni di euro per i piccoli Comuni per attività dedicate ai bambini e agli adolescenti da 0 a 14 anni e per progetti di aggregazione intergenerazionale. E’ un’iniziativa, dal titolo "Crescere nei piccoli Comuni", promossa dal Ministero per la Famiglia, guidato da Eugenia Roccella, per favorire l’offerta di servizi di prossimità e delle opportunità educative, sociali e relazionali per i minori e per le famiglie nei borghi e nei piccoli centri. Al finanziamento potranno accedere, singolarmente o in forma associata, i Comuni entro i 5mila abitanti che ne faranno richiesta entro il prossimo 29 settembre.



I progetti finanziabili dovranno ricadere in almeno uno fra i seguenti ambiti: attività educative, ricreative, culturali, sportive e di socializzazione rivolte ai bambini e agli adolescenti, con particolare riguardo alla fascia di età compresa tra 0 e 14 anni, e iniziative intergenerazionali per l’aggregazione e le attività extrascolastiche volte a favorire lo scambio di competenze ed esperienze tra generazioni e a rafforzare le relazioni comunitarie. Ciascun progetto dovrà interessare aree con almeno quindici minori residenti di età 0-14, anche mediante l’aggregazione fra Comuni.



"Lo scopo dell’iniziativa è potenziare le opportunità per le famiglie, alimentare la coesione delle comunità territoriali e contrastare lo spopolamento dei piccoli centri", si legge in una nota del Ministero per la Famiglia, che per la definizione del progetto ha collaborato con Alessandro Santoni, coordinatore della Consulta piccoli Comuni di Anci. "Per preservare i nostri territori – fanno sapere ancora dal Ministero - è importante che le opportunità e i servizi siano capillari e raggiungano anche le più piccole comunità. Per questa stessa ragione il governo ha reso strutturali i finanziamenti ai Comuni per i centri estivi, e la stessa visione orienta il lavoro che stiamo portando avanti con le Regioni per i Centri per la Famiglia".



(Foto: standrets | 123RF)

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