Spagna, la disoccupazione di luglio aumenta contro le attese
(Teleborsa) - Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, a luglio, si è registrato un aumento mensile dei disoccupati di 19.517 unità (+0,85%) rispetto al mese precedente. Le stime degli analisti stimavano un calo di 18.400 unità.
Il confronto con lo stesso mese dell'anno precedente evidenzia un calo dei disoccupati di 93.107 unità (-3,87%).
Il numero totale dei disoccupati si è attestato a 2.311.499 persone, valore più basso per il mese in oggetto dal 2007.
La disoccupazione giovanile (sotto i 25 anni di età), si attesta a 159.562 unità, il livello più basso mai raggiunto da quando viene compilata la serie storica.
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