Milano 10:28
53.458 +1,11%
Nasdaq 3-ago
28.777 0,00%
Dow Jones 3-ago
53.178 +1,32%
Londra 10:28
10.903 +0,42%
Francoforte 10:29
26.214 +0,82%

Spagna, la disoccupazione di luglio aumenta contro le attese

Finanza, Macroeconomia
Spagna, la disoccupazione di luglio aumenta contro le attese
(Teleborsa) - Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, a luglio, si è registrato un aumento mensile dei disoccupati di 19.517 unità (+0,85%) rispetto al mese precedente. Le stime degli analisti stimavano un calo di 18.400 unità.

Il confronto con lo stesso mese dell'anno precedente evidenzia un calo dei disoccupati di 93.107 unità (-3,87%).

Il numero totale dei disoccupati si è attestato a 2.311.499 persone, valore più basso per il mese in oggetto dal 2007.

La disoccupazione giovanile (sotto i 25 anni di età), si attesta a 159.562 unità, il livello più basso mai raggiunto da quando viene compilata la serie storica.
Condividi
```