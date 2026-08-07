Università: verso 27mila posti a Medicina, decreto in arrivo

(Teleborsa) - Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) a lavoro sul decreto per l’anno accademico 2026/2027: si dovrebbe passare dai circa 24 mila posti - di cui circa 17mila destinati al semestre aperto introdotto con la riforma dell'accesso - a circa 27 mila per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, con un incremento di 3.000 unità.



L'ampliamento rientra nel piano strategico del Governo e del MUR che punta a superare il precedente sistema di sbarramento all'ingresso con l'obiettivo di raggiungere i 30.000 posti complessivi entro il termine della legislatura, traguardo fissato a inizio mandato dalla ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.



Lo riporta Ansa spiegando anche che fuori dal semestre aperto resterà invece la sede di Tirana dell'Università di Tor Vergata, finita nei mesi scorsi al centro delle polemiche nate per l'alto costo delle tasse universitarie, poi tagliate a seguito dell'intervento del Mur.



I posti disponibili nell'ateneo della capitale albanese saranno ricompresi nel contingente dei corsi in lingua inglese e assegnati attraverso il test di ammissione Imat (International Medical Admissions Test).



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