Wall Street chiude in calo

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta in ribasso, sulla scia del nuovo rally del prezzo del petrolio, dopo che è fallita anche la fragile tregua di 60 giorni, tra USA e Iran che scadeva ieri.



Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones lima lo 0,51%; sulla stessa linea, l' S&P-500 che archivia la giornata sotto la parità a 7.745 punti. Debole il Nasdaq 100 (-0,17%); in frazionale calo l' S&P 100 (-0,59%).



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore energia . Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti telecomunicazioni (-1,47%), beni di consumo per l'ufficio (-1,46%) e finanziario (-1,04%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Caterpillar (+2,93%), Chevron (+1,35%), Goldman Sachs (+1,13%) e Cisco Systems (+1,09%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nike , che ha chiuso a -4,03%.



Sotto pressione Walt Disney , con un forte ribasso del 3,14%.



Soffre Microsoft , che evidenzia una perdita del 3,04%.



Preda dei venditori McDonald's , con un decremento del 2,68%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Applied Materials (+5,55%), Marvell Technology (+5,54%), Western Digital (+5,35%) e MicroStrategy Incorporated (+4,97%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Charter Communications , che ha chiuso a -6,59%.



Vendite a piene mani su Thomson Reuters , che soffre un decremento del 4,39%.



Pessima performance per Ross Stores , che registra un ribasso del 4,11%.



Sessione nera per Autodesk , che lascia sul tappeto una perdita del 3,98%.

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