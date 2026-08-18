Wall Street chiude in calo
(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta in ribasso, sulla scia del nuovo rally del prezzo del petrolio, dopo che è fallita anche la fragile tregua di 60 giorni, tra USA e Iran che scadeva ieri.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones lima lo 0,51%; sulla stessa linea, l'S&P-500 che archivia la giornata sotto la parità a 7.745 punti. Debole il Nasdaq 100 (-0,17%); in frazionale calo l'S&P 100 (-0,59%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore energia. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti telecomunicazioni (-1,47%), beni di consumo per l'ufficio (-1,46%) e finanziario (-1,04%).
In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Caterpillar (+2,93%), Chevron (+1,35%), Goldman Sachs (+1,13%) e Cisco Systems (+1,09%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nike, che ha chiuso a -4,03%.
Sotto pressione Walt Disney, con un forte ribasso del 3,14%.
Soffre Microsoft, che evidenzia una perdita del 3,04%.
Preda dei venditori McDonald's, con un decremento del 2,68%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Applied Materials (+5,55%), Marvell Technology (+5,54%), Western Digital (+5,35%) e MicroStrategy Incorporated (+4,97%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Charter Communications, che ha chiuso a -6,59%.
Vendite a piene mani su Thomson Reuters, che soffre un decremento del 4,39%.
Pessima performance per Ross Stores, che registra un ribasso del 4,11%.
Sessione nera per Autodesk, che lascia sul tappeto una perdita del 3,98%.
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