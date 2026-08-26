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Francoforte: balza in avanti Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Redcare Pharmacy N.V, in guadagno del 2,42% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Redcare Pharmacy N.V rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Redcare Pharmacy N.V suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 61,93 Euro con tetto rappresentato dall'area 64,83. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 60,32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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