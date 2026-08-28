Milano 9:18
52.804 +1,03%
Nasdaq 27-ago
29.642 0,00%
Dow Jones 27-ago
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Londra 9:18
10.825 +0,30%
26.540 +0,65%

Indicazioni rialziste per DiaSorin

Finanza
Indicazioni rialziste per DiaSorin
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Seduta decisamente positiva per l'azienda produttrice di apparati diagnostici, parte del FTSE MIB, che ha terminato in rialzo dell'1,77%.


Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 77 Euro, con stop loss fissato a livello 73,23 Euro, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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