Milano 9:18
52.804 +1,03%
Nasdaq 27-ago
29.642 0,00%
Dow Jones 27-ago
53.569 +0,20%
Londra 9:18
10.825 +0,30%
26.540 +0,65%

Lettura rialzista per ASR Nederland

Finanza
Lettura rialzista per ASR Nederland
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Balza in avanti la società assicurativa olandese, tra i titoli dell'indice AEX, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,43%.


Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su ASR Nederland disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 70,76 Euro, con stop loss stimato a quota 66,64 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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