Lettura rialzista per Danone

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre

Effervescente il produttore di alimenti e bevande , tra i componenti del CAC40 , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,11%.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 64,92 Euro, con stop loss fissato a livello 61,17 Euro, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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