Lettura rialzista per Danone
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Effervescente il produttore di alimenti e bevande, tra i componenti del CAC40, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,11%.
Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 64,92 Euro, con stop loss fissato a livello 61,17 Euro, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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