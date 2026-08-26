USA, PIL secondo trimestre si conferma a +1,5%, PCE rivisto al rialzo

(Teleborsa) - Confermata la crescita dell'economia americana nel 2° trimestre 2026 seppur in rallentamento rispetto al primo trimestre, con il dato del PIL che nella seconda lettura è stato indicato a +1,5% su base trimestrale in linea alla prima lettura preliminare. Il dato, diffuso oggi dal Dipartimento del Commercio americano, si confronta però con il +2,1% del trimestre precedente.



Le spese personali reali, motore principale della crescita americana, sono cresciute del 3,4% rispetto al +3,2% preliminare e al +0,5% del trimestre precedente.



L'indice PCE price (PCE price index), che dà un'approssimazione sulla misura dell'inflazione ed è monitorato con attenzione dalla Federal Reserve per valutare l'andamento dei prezzi, segna un +5,3%, rispetto al +5,1% della prima lettura. L'indice PCE core, che esclude cibi freschi ed energia, registra un +3,6%, dopo il +3,4% della lettura precedente e del consensus.

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