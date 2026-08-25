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Lettura rialzista per l'OREAL

Finanza
Lettura rialzista per l'OREAL
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Effervescente il colosso dei cosmetici, tra i componenti del CAC40, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,53%.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 392,5 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 368 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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