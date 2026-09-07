Milano 16:48
52.213 +0,22%
Nasdaq 4-set
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Dow Jones 4-set
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Londra 16:48
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Francoforte 16:49
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Lettura rialzista per Union Pacific

Finanza
Lettura rialzista per Union Pacific
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Balza in avanti la compagnia ferroviaria statunitense, tra i titoli dell'indice S&P 100, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,16%.


Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 289,6 USD, con stop loss calcolato a quota 150,9 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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