Lettura rialzista per Union Pacific
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Balza in avanti la compagnia ferroviaria statunitense, tra i titoli dell'indice S&P 100, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,16%.
Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 289,6 USD, con stop loss calcolato a quota 150,9 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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