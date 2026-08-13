Londra: si concentrano le vendite su Endeavour Mining

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che sta segnando un calo del 2,96%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Endeavour Mining rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Endeavour Mining è in rafforzamento con area di resistenza vista a 41,93 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 41,37. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 42,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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