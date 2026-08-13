Londra: si concentrano le vendite su Endeavour Mining
(Teleborsa) - Rosso per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che sta segnando un calo del 2,96%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Endeavour Mining rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Endeavour Mining è in rafforzamento con area di resistenza vista a 41,93 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 41,37. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 42,49.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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