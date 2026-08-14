Londra: performance negativa per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che mostra un decremento del 2,14%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Endeavour Mining più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di Endeavour Mining confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 40,55 sterline con primo supporto visto a 39,96. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 39,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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