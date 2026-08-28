Londra: scambi al rialzo per Endeavour Mining
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, in guadagno del 2,28% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Endeavour Mining rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 48,82 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 48,15. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 47,83.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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